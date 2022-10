Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Université nationale de Hanoï vient de remporter le prix international pour la reconnaissance de l'amélioration de la qualité de Quacquarelli Symonds (QS), l'organisation britannique la plus prestigieuse du monde en termes de classement de l'éducation, devenant ainsi la première Université du Vietnam à recevoir ce prix.

Ce prix sera remis à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï lors du 20e Sommet de l'enseignement supérieur QS : Asie-Pacifique prévu du 8 au 10 novembre en Indonésie.

Pour améliorer les résultats du classement mondial des universités selon la QS, un établissement doit non seulement s'améliorer par rapport à lui-même, mais également démontrer une amélioration par rapport aux autres établissements du classement. Cela est lié à la réputation, à la crédibilité de la recherche et à la capacité d'attirer et de retenir des étudiants et du personnel internationaux...

Au cours de ces trois dernières années, l'Université nationale de Hanoï a maintenu sa position dans le groupe des 801 à 1 000 dans le monde dans le classement QS. L'Université nationale de Hanoï n'a cessé d'augmenter leur qualité au fil des ans, passant des 78,5% des meilleures universités du monde en 2019 à 65,3% en 2023. L'université est également classée dans le top 101-150 parmi les meilleures jeunes universités du monde.

En termes de disciplines, l'Université nationale de Hanoï compte six domaines classés par QS, à savoir les mathématiques (top 351-400), le génie mécanique, l'aéronautique et la fabrication, la physique et l'astronomie, les études commerciales et de gestion, le génie électrique et électronique (451-500 ), l’informatique et le système d'information (501-500).

Etant un leader dans la tendance de la transformation numérique dans l'éducation au Vietnam, l'Université nationale de Hanoï est classée 1ère au Vietnam par l'organisation espagnole de classement Webometrics, 141e en Asie et 758e dans le monde. -VNA