Conférence de presse sur la première session plénière simulée de "l'Assemblée nationale des enfants". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La première session plénière simulée de "l'Assemblée nationale des enfants" aura lieu les 9 et 10 septembre à Hanoï.



Cette information a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue le 30 août.



Lors de la session, les enfants délégués joueront le rôle de président de l'Assemblée nationale (AN) et de dirigeants de nombreux ministères et organes pour discuter de deux sujets: "Protéger les interactions saines et créatives des enfants dans le cyberespace" et "Prévenir et lutter contre les accidents, la violence et les abus envers les enfants".



Ce programme vise à contribuer à mettre en œuvre la Loi sur les enfants de 2016 et à concrétiser le programme d'action national pour les enfants pour la période 2021-2030.



Il s'agira d'une bonne occasion pour les enfants de développer leurs capacités, leurs compétences en matière d'expression d'opinions et de participer au processus de prise de décisions sur les questions liées aux enfants.



Organisé par le Comité central de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Conseil central de l'Union des enfants pionniers Hô Chi Minh, en collaboration avec la Commission de la culture et de l'éducation de l'AN et le Bureau de l'AN, l'événement réunira 263 enfants exemplaires et 63 responsables en provenance des 63 provinces et grandes villes du pays. Ce sont les enfants exemplaires âgés entre 11 et 16 ans, qui disposent de bons résultats scolaires et participent activement aux activités sociales, aux activités de l'Union des enfants pionniers Hô Chi Minh et de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh.



Dans le cadre du programme, les enfants délégués participeront à d'autres activités significatives telles que des offrandes d'encens au Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, une cérémonie de vénération du Président Hô Chi Minh en son mausolée, une visite du Musée de l'AN, etc. -VNA