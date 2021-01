Hanoï, 12 janvier (VNA) - La première réunion du Comité mixte Vietnam-Allemagne de coopération économique s'est tenue en ligne le 12 janvier, au cours de laquelle les participants ont discuté des possibilités de coopération dans l'industrie et le commerce, la fabrication, de la transformation, l'énergie et l'éducation et la formation.

Panorama de la réunion du Comité mixte Vietnam-Allemagne de coopération économique. Photo : VNA

S'adressant à l'événement, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a déclaré que le Vietnam attachait une grande importance à son partenariat stratégique avec l'Allemagne et espérait faciliter davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et industriel.Le ministère s’est efforcé de fournir des conditions optimales aux entreprises à capitaux étrangers, en particulier celles d’Allemagne, pour leur opération au Vietnam, a-t-il déclaré, car elles sont un facteur important de la croissance économique du pays.Il a exprimé son intérêt pour l'expansion de la coopération dans le domaine de l'énergie avec la partie allemande, non seulement dans les énergies traditionnelles et renouvelables, mais aussi dans la réservation et la transmission de l'électricité, ainsi que pour assurer la sécurité et la distribution de l'énergie d'une manière équilibrée, appropriée et économique.En ce qui concerne la coopération industrielle, le ministre Tran Tuan Anh a suggéré que la partie allemande continue de fournir des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour s'engager plus profondément dans les chaînes de production des composants et accessoires des grandes entreprises allemandes, contribuant ainsi à promouvoir l'industrie auxiliaire et à créer une base durable pour le secteur industriel du Vietnam.Il a également proposé que l'Allemagne soutienne le Vietnam dans la création d'un centre de transformation numérique de la production, ce qui l'aiderait à saisir les opportunités offertes par l'Industrie 4.0.Pour sa part, le ministre allemand des Affaires économiques et de l'Énergie, Peter Altmaier, a déclaré que le Vietnam était une priorité pour l'Allemagne, et il a promis que le pays apporterait une assistance complète à la mise en œuvre efficace du commerce et de l'industrie avec le Vietnam, y compris l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), renforçant ainsi les relations bilatérales.L'EVFTA est un mécanisme qui aide les entreprises des deux côtés à pénétrer plus profondément dans le marché de l'autre, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, qui a poussé les deux parties à travailler plus dur pour la reprise économique.Les ministres ont convenu qu'à l'avenir, les deux parties continueront d'appliquer le mécanisme de réaction rapide (Fast Track) pour faire face plus efficacement aux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises des deux côtés.En conclusion de la réunion, les deux ministres ont signé le procès-verbal de la réunion et ont convenu d'une date pour la deuxième réunion du comité mixte en 2022.Le Comité mixte Vietnam-Allemagne pour la coopération économique a été créé à la suite d’un accord signé par le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère allemand des Affaires économiques et de l’Energie. Il vise à concrétiser le partenariat économique entre les deux pays et à élever les liens à un niveau supérieur tout en les rendant plus pratiques, soutenant ainsi les entreprises des deux côtés.Dans le cadre de la réunion, des discussions ont eu lieu pour discuter des opportunités de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, de la transformation numérique, de la fabrication et la transformation.L’Allemagne est le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe et consomme 19% de ses exportations vers l’UE, tout en servant de porte d’entrée vers d’autres marchés européens.Le Vietnam, quant à lui, se classe 24e sur 144 partenaires commerciaux de l'Allemagne et 78e parmi 144 importateurs du pays.Les chiffres du Département général des douanes vietnamiennes montrent qu'à la fin du mois de novembre, le commerce bilatéral s'élevait à 9,08 milliards de dollars, les exportations vietnamiennes atteignant 6,05 milliards de dollars, en hausse de 0,5% d'une année sur l'autre.L'Allemagne avait également investi dans 378 projets au Vietnam à ce moment-là, avec un capital total de plus de 2,2 milliards de dollars, la classant 17e sur 139 pays et territoires investissant dans le pays. Les projets allemands concernent principalement la fabrication, la transformation, les services techniques, l'information, la communication, la banque et l'assurance.- VNA