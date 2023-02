Photo d'illustration/LĐO

Quang Tri (VNA) - Dans le district de Huong Hoa, province de Quang Tri, 2.145 hectares de forêts naturelles de 5 communautés sont certifiés internationalement FSC pour les services écosystémiques de stockage et de séquestration du carbone.

Les réserves de stockage dans ces zones forestières sont d'environ 350.000 tonnes de CO2 et l'absorption annuelle est d'environ 7.000 tonnes de CO2.

C'est le résultat du projet "Promouvoir des partenariats durables entre les propriétaires forestiers, les ménages et les entreprises dans la mise en œuvre de la gestion durable des forêts pour répondre au changement climatique", parrainé par l'Union européenne et le Comité médical Pays-Bas-Vietnam (MCNV).

Concrètement, les propriétaires forestiers ont accès à des fonds et à des paiements volontaires pour les services écosystémiques initiés par le Forest Stewardship Council (FSC-Conseil de Soutien de la forêt), à l'échelle mondiale.

Selon le journal Nông nghiệp (Agriculture), en 2020, le MCNV a coopéré avec l'Association des ménages certifiés forestiers de Quang Tri (Association CCR Quang Tri) pour mettre en œuvre de ce projet. De nombreuses activités concrètes ont été déployées telles que constitution de groupes pour protéger les forêts communautaires, formation pour améliorer les capacités et connaissances des conseils de gestion forestière communautaire et des populations locales sur la certification de la gestion durable des forêts, la gestion des ressources forestières, l'exploitation durable des produits forestiers et la protection de la biodiversité. -CPV/VNA