Bên Tre (VNA) – La première foire « Chaque commune a son produit phare », dit "OCOP, du delta du Mékong 2019" aura lieu du 6 au 10 juin dans la province de Bên Tre (Sud), a-t-on appris lors d’un point de presse tenue le 21 mai.

Placée sous le thème « Les produits OCOP – Potentiels et développement», cette foire disposera d’environ 350 stands issus de 12 provinces du delta du Mékong, des Hauts Plateaux du Centre, du Centre et du Nord.

Il s’agit de la première foire de ce type dans le delta du Mékong, organisée dans le but de promouvoir et d’introduire des produits locaux du programme OCOP (produits artisanaux, cadeaux, spécialités…) de partager des expériences en matière de production et de transformation des produits entre les provinces du delta du Mékong et d’autres participant à cette foire, a déclaré Ngô Tât Thang, chef adjoint du Bureau national de coordination de la Nouvelle ruralité.

Des conférences et colloques sur le développement des produits de la marque OCOP, le développement de l’agritourisme… sont aussi prévus.

Lancé en 2013, le programme OCOP a obtenu de nombreux résultats remarquables, contribuant à promouvoir le développement de la production et de services non seulement dans les zones rurales mais également dans les zones urbaines. Suite au succès récolté par la province de Quang Ninh (Nord), le gouvernement a décidé de l’élargir dans l’ensemble du pays.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Bên Tre, Nguyên Huu Lâp, cette localité a fixé l’objectif selon lequel toutes ses communes devraient rejoindre le programme OCOP en 2020.

Elle s’efforce de disposer de 250 produits et services OCOP, satisfaisant les besoins nationaux et pour l’exportation. -VNA