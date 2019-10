Hanoï (VNA) - Le lycée Chu Van An de Hanoï a été officiellement reconnu comme membre du Cambridge Assessment International Education . L’événement a marqué une étape importante dans la promotion de la coopération internationale en matière d’éducation ainsi que dans la création de possibilités d’accès aux programmes d’éducation internationaux pour les lycéens vietnamiens.Le week-end dernier, une cérémonie de pose de la plaque signalétique Cambridge International VN 283 au lycée Chu Van An a eu lieu sur le campus de l'école, en présence d'un grand nombre de lycéens qui étudient le programme de double diplôme.Le lycée Chu Van An est la première école publique à mettre en œuvre un projet pilote initié par le Comité populaire municipal visant à proposer un double diplôme: diplôme national vietnamien de lycée et baccalauréat international de Cambridge.Fondé en 1908, ce lycée est l’un des plus anciens établissements d’enseignement secondaire au Vietnam. C'est l'un des trois meilleurs lycées nationaux et il est très sélectif dans ses admissions.En un siècle de fonctionnement, le lycée Chu Van An se distingue par un nombre élevé de lycéens ayant réussi les examens d'entrée à l'université avant de poursuivre leurs études à l'étranger.-CPV/VNA