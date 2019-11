Le Nguyen Minh Phuong est la 1re Vietnamienne reconnue citoyen d'honneur de Séoul. Photo : VNA

Séoul (VNA) - Le maire de Séoul a organisé le 13 novembre une cérémonie de nomination de citoyens d’honneur de la ville, avec 18 étrangers récipiendaires dont la Vietnamienne Le Nguyen Minh Phuong.

Le Nguyen Minh Phuong devient ainsi la première citoyenne vietnamienne à recevoir cette distinction. S’exprimant à cette occasion, elle a espéré que dans les temps à venir, via ses activités d’interprétation pour les missions de haut niveau du gouvernement vietnamien, d’enseignement des langues sud-coréenne et vietnamienne, de coopération avec la radio sud-coréenne KBS, elle prendra part au renforcement des relations Vietnam-République de Corée et présentera de belles images des deux pays.

Le titre « citoyen d’honneur » est organisé par la ville de Séoul depuis 1958 afin d'honorer des individus étrangers exemplaires ayant des contributions actives à cette ville et/ou des activités communautaires, et ayant vécu trois années consécutives ou cinq années cumulées en République de Corée. Les titulaires de cette distinction sont sélectionnés par les experts gestionnaires de Séoul et approuvés par le conseil municipal.

Jusqu’en janvier dernier, les autorités de Séoul ont honoré 827 citoyens étrangers, de 97 pays. Une fois reconnus citoyens d’honneur, les titulaires ont le droit de participer aux affaires administratives de la ville et d’être nommés conseillers des politiques de la ville, et aussi d’être invités à participer aux événements organisés par celle-ci. -VNA