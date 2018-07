Hanoi (VNA) - Le Forum économique mondial (WEF) sur l’ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) aura lieu du 11 au 13 septembre à Hanoi, au Centre national des conférences.

M. Justin Wood, directeur de la région Asie – Pacifique du WEF. Photo: Dautu



Parlant de cet évènement lors d’une récente interview accordée au journal Investissement (Dau Tu), Justin Wood, directeur de la région Asie – Pacifique du WEF, a estimé que le WEF ASEAN 2018 apporterait de nombreuses opportunités pour le Vietnam de promouvoir son image et d’accélérer sa coopération dans l’investissement et le commerce avec les pays du monde.



«Le monde est impressionné par le développement du Vietnam. Ce pays d’Asie du Sud-Est s’est activement intégré à l'international, surtout économiquement. Il a signé et signera des accords commerciaux avec de nombreux partenaires de part le monde, permettant de dynamiser son commerce extérieur et d’attirer davantage de capitaux étrangers. Ses échanges commerciaux n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Le volume des fonds d’IDE injectés dans le pays a atteint un record. Clairement, la position du Vietnam sur la scène internationale ne cesse de se renforcer», a exprimé Justin Wood.



«Après des rencontres avec des dirigeants de grands groupes économiques mondiaux, nous savions que le Vietnam était l’une des destinations d’investissement et d’affaires les plus attractives. Ils s’intéressent de près au Vietnam et se sont déclarés impressionnés devant son développement. Le WEF ASEAN 2018, qui constitue un grand rendez-vous pour les dirigeants de multinationales, apportera de nombreuses opportunités au Vietnam», a souligné le dirigeant du WEF.



Placé sous le thème «ASEAN 4.0 : Esprit d’entrepreneuriat et 4e révolution industrielle», le WEF ASEAN 2018 réunira des dirigeants des pays membres de l’ASEAN et de plusieurs autres pays, des représentants d’organisations internationales et de différents groupes économiques mondiaux. Les participants discuteront des opportunités et défis de la 4e révolution industrielle pour l’ASEAN. -CPV/VNA