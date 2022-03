Hanoi (VNA) - Les habitants et les organisations sociales devraient être les acteurs les plus importants pour assurer le succès du processus d’adaptation au changement climatique et de réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du Vietnam, a déclaré

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA

Dans son discours préenregistré envoyé à une cérémonie nationale en réponse à la Journée mondiale de l’eau, à la Journée météorologique mondiale et à la campagne Earth Hour 2022 tenue virtuellement par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE) mercredi 23 mars, le président a souligné les messages importants et orientations stratégiques pour l’hydrométéorologie, la gestion et l’utilisation des ressources en eau et l’adaptation au changement climatique dans le pays.

Le chef de l’État a déclaré que le changement climatique, les catastrophes naturelles extrêmes et la rareté des ressources en eau se produisaient dans tous les pays et régions du monde, devenant de sérieux défis pour l’humanité.

Le changement climatique mondial est entré dans une nouvelle phase avec des impacts de plus en plus graves, a-t-il indiqué, notant que le Vietnam est l’un des cinq pays les plus touchés par le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer.

Le président a affirmé que le Parti et l’État ont accordé ces dernières années une attention particulière aux prévisions hydrométéorologiques, à la gestion des ressources en eau et à l’adaptation au changement climatique, contribuant à améliorer la qualité des prévisions et des avertissements hydrométéorologiques, à protéger la vie et les biens des personnes et à minimiser les dommages causés par les catastrophes naturelles.

Il a souligné la nécessité non seulement de changer la prise de conscience et les mentalités du public, mais aussi de les transformer rapidement en actions pour s’unir pour protéger l’environnement, réaliser les ODD définis dans l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies et l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Le président a appelé l’ensemble du système politique à participer à la mise en œuvre des résolutions du Parti sur la transformation de l’économie actuelle basée sur les combustibles fossiles en une économie numérique à haute résilience et à faibles émissions, axée sur le développement vert.

Chaque citoyen doit agir de manière plus responsable en utilisant les ressources en eau de manière intelligente et économique, en garantissant la sécurité de l’eau et les moyens de subsistance basés sur l’eau, et en protégeant l’environnement, a-t-il appelé.

Il est temps d’agir pour construire un Vietnam vert, a souligné le président, appelant à de plus grands efforts de la part de la communauté à cet égard.

Il a pour l’occasion demandé au MoNRE de continuer à perfectionner les cadres juridiques et à élaborer des politiques spécifiques afin d’encourager les entreprises, les organisations et les particuliers à investir dans la modernisation et l’automatisation du système national de surveillance hydrométéorologique et des infrastructures pertinentes, ainsi améliorer la qualité de la prévision et de l’alerte aux catastrophes naturelles. - VNA