Hanoï (VNA) - Le taux moyen de ponctualité (on-time performance - OTP) des compagnies aériennes vietnamiennes a atteint 86% du 19 janvier au 18 février, selon l'Administration de l'aviation civile du Vietnam (CAAV). Pendant cette période, le taux de retard et d'annulation de vols a représenté 14% et 1%.

Photo : HNM/CPV



Bamboo Airways était la compagnie aérienne la plus ponctuelle au Vietnam pendant cette période, avec un taux de 95,7% de vols à l'heure. Elle a été suivie par Vietnam Airlines et Vietjet Air avec un taux de 88,3% et 76,5%.

Bamboo Airways est demeurée en tête des compagnies aériennes du Vietnam en termes de taux moyen de ponctualité de 2019 jusqu'à maintenant. - CPV/VNA