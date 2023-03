Un avion de l'armée de l'air largue de l'eau au-dessus du district de Muang à Chiang Rai pour aider à nettoyer la poussière de l'air et à alléger le smog étouffant le 28 mai. Photo : bangkokpost.com

Bangkok, 28 mars (VNA) - Certaines parties des régions du nord et du nord-est de la Thaïlande sont restées masquées par des niveaux dangereux de brume de fumée le 28 mars, la pire pollution se trouvant toujours dans le district de Mae Sai à Chiang Rai.Le département de contrôle de la pollution a signalé des niveaux dangereux et codés en rouge de particules de 2,5 micromètres et moins de diamètre (PM2,5) dans les provinces du nord de Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Mae Hong Son, Nan, Phayao et Phrae .Leurs niveaux de PM2,5 variaient de 99 à 517 microgrammes par mètre cube (μg/m³) d'air sur 24 heures à partir de 10h le 28 mars. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement est de 50μg/m³.Le pire niveau, 517 μg/m³, a de nouveau été signalé à Wiang Phang Kham dans le district de Mae Sai à Chiang Rai.Pinsak Suraswadi, directeur général du Département de lutte contre la pollution, a déclaré qu'un smog dense persiste dans ces régions en raison du grand nombre d'incendies de forêt dans la campagne, des nombreux points chauds dans les pays voisins et de l'air stagnant dans la région. Il a averti que la pollution de l'air restera sévère dans le Nord jusqu'au 4 avril.Le ministre de l'Intérieur, Anupong Paochinda, a déclaré que les gouverneurs provinciaux avaient le pouvoir d'imposer des mesures sévères pour contrôler le brouillard de fumée conformément aux directives du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, mais que la clé du succès de la mise en œuvre dépend de la coopération de la population.- VNA