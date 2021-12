Brussels, 21 décembre (VNA) - Lors d’une conversation avec la correspondante de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Bruxelles le 21 décembre, Pierre Gréga, président de l'Association d'amitié Belgique-Vietnam a hautement apprécié les réalisations de la politique extérieure du Vietnam ces dernières années.

M.Pierre Gréga, président de l’Association d’amitié Belgique-Vietnam et des imprimés en anglais et français de VNA. Photo : VNA

M. Pierre Gréga s'est dit très impressionné par les succès remportés par le Vietnam grâce à sa politique extérieure. Il s'agit d'une politique multilatérale d’ouverture aux pays du monde entier. Celle qui a aidé le Vietnam à établir des relations avec une centaine de pays dans monde. Il a signé aussi des accords de coopération, des partenariats stratégiques, et des accords de libre-échange avec une quinzaine de pays, en particulier l'Accord de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA) demeurant une force motrice pour la croissance économique et les investissements au Vietnam.

« Je trouve intéressant que le Vietnam est assez isolé des puissances mondiales, équilibré dans ses relations avec elles et a des relations amicales avec les pays voisins », souligne M.Gréga. D’après lui, le Vietnam a également affirmé sa position sur la scène internationale en assumant avec succès la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020 et le rôle du membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020 -2021. Ces réalisations sont reconnues par le monde.

Exprimant son point de vue sur la façon dont le Vietnam continue d'améliorer sa position sur la scène internationale, M. Pierre Gréga a déclaré que dans le contexte mondial actuel de tensions, conflits, COVID-19, changement climatique..., il est important d’être indépendant, de garder l’équilibre dans les relations avec les grandes puissances sur la base de la multilatérale. Sans oublier d’établir la coopération avec d'autres pays.

« Le Vietnam pourrait renforcer ses relations diplomatiques et d'investissement en Afrique comme dans le cas de la Belgique, un petit pays d'Europe mais assez performant en Afrique, aux côtés d'autres grands pays comme la France et maintenant la Chine. Le Vietnam dispose toujours d’une position importante en Afrique dans les relations de coopération Sud-Sud, car il a déjà de nombreux partenaires Sud-Sud et ce sont des avantages pour le Vietnam élargir sa coopération dans ce continent », suggère M.Gréga.

Le Dôi moi impressionnant

A propos du Dôi Moi mis en œuvre par le Parti communiste du Vietnam depuis 1986, M. Gréga a souligné que le Vietnam évolue rapidement. Déjà venu dans ce pays dans les années 1990 et depuis lors, effectué des dizaines de voyages d'affaires dans ce pays d'Asie du Sud-Est, M. Gréga a commenté que la politique Doi Moi facilitait la croissance économique du Vietnam en l’orientant vers l’économie du marché. Il s'agit d'un premier pas important pour créer des conditions favorables à l'ouverture du secteur agricole et des entreprises publiques. L'ouverture a permis au pays d’attirer des investissements étrangers.

L’importance jusqu'à présent pour le Vietnam, d’après M.Gréga, c’est que ce pays poursuit le socialisme. Le Vietnam maintient toujours un équilibre entre le développement économique et le socialisme. L'État joue un rôle important en tant que régulateur du marché, équilibrant et réduisant les déséquilibres de l'économie. Selon lui, le Dôi Moi a mis le Vietnam dans le monde et dans l'économie mondiale.

Cependant, le Vietnam doit toujours être prudent des risques posés par l'économie mondiale. Mais M. Gréga a estimé que l'outil efficace du Vietnam consiste en une économie socialiste, bien structurée et bien préservée.

En tant que Président de l'Association d'amitié Belgique-Vietnam, M. Pierre Gréga a affirmé continuer à promouvoir le rôle de passerelle entre le Vietnam et la Belgique, en appuyant politiquement le Vietnam pour renforcer les relations d'échange entre les parlements et les gouvernements des deux pays. L’an 2023 marquera les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et le Vietnam.

Donc son association se prépare à cet événement. En outre, l'association continue également à promouvoir la diplomatie du peuple afin de renforcer les relations amicales entre l'Association d'amitié Belgique-Vietnam et celle Vietnam-Belgique. - VNA