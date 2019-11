Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, lors de la cérémonie marquant la publication du Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019, le 25 novembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La politique de défense du Vietnam est axée sur la paix et l’autodéfense, a déclaré le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, lors de la cérémonie marquant la publication du Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019, le 25 novembre.

Après dix ans d’interruption, le ministère de la Défense reprend la publication du Livre blanc sur la défense du Vietnam. Auparavant, le Vietnam a publié des livres blancs sur la défense en 1998, 2004 et 2009.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, membre du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense, a indiqué que depuis la publication du Livre blanc sur la défense 2009, la politique de défense du Vietnam n’était pas rétrograde. Selon lui, après 10 ans, le contexte stratégique a changé et le développement de la défense nationale a réalisé de nouvelles avancées. Il s’agit des facteurs pour que le Vietnam publie le Livre blanc sur la défense 2019.

« Nous souhaitons la paix, préconisons le règlement pacifique des différends. Et nous bâtissons la défense pour la paix », a-t-il souligné, ajoutant que s’il était obligatoire de prendre des armes en cas de guerre, ce serait également pour la paix.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a indiqué que la publication du Livre blanc sur la défense visait à promouvoir la transparence de la politique de défense du Vietnam et à instaurer la confiance avec les pays amis dans le monde.

Concernant le fait que le Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019 présente des armes et équipements militaires de l’Armée vietnamienne, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a affirmé que le taux d’armes et équipements militaires produits ou améliorés par le Vietnam avait augmenté, ce qui était une illustration de l’indépendance et de l’autonomie du Vietnam sur ce plan.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a également réaffirmé la volonté du Vietnam d’assurer la défense nationale tout en participant, de façon active et dynamique, à la protection de la paix et de la sécurité régionale et mondiale. « Nous plaçons les intérêts et la paix du Vietnam dans les intérêts et la paix communs de la région et du monde ».

Le vice-ministre de la Défense a souligné qu’en cette nouvelle conjoncture, le Vietnam poursuivait la simplification de la structure organisationnelle et la performance des activités sans augmenter l’effectif. Toutefois, vu la situation, il est obligatoire de créer de nouveaux organismes tels que le Commandement des opérations de cyberespace afin de défendre la Patrie dans le cyberespace et l’espace spatiale.

S’agissant du contenu du Livre blanc sur les évolutions complexes de la situation en Mer Orientale, les défis imposés à la défense de la souveraineté territoriale, à la paix et à la stabilité du pays, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a affirmé que le Vietnam s’opposait aux actions de militarisation, aux actions à l’encontre du droit international et aux actions complexifiant la situation de la part de n’importe quel pays.

Le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a précisé que le Vietnam luttait contre ces phénonèmes en déclarant ses positions et en coopérant avec tous les pays pour trouver les intérêts communs, résoudre ensemble les désaccords et les différences, créer ensemble un environnement pacifique et stable de la région Asie-Pacifique. -VNA