Bangkok (VNA) – La police thaïlandaise a saisi pour 300 millions de THB (8 millions de dollars) de drogue, a déclaré le 28 septembre le représentant de la police.

La police thaïlandaise a saisi pour 300 millions THB (8 millions de dollars) de drogue (Photo : Police royale thaïlandaise)

Le 27 septembre, des agents anti-drogues ont perquisitionné un bâtiment du centre-ville de Nakhon Pathom, arrêté quatre hommes et découvert une cargaison comprenant 15 millions de pilules de méthamphétamine, environ 400 kg de méthamphétamine en cristaux et 450 barres d'héroïne.Il s'agit de l'une des plus grandes quantités de drogue jamais saisies en Thaïlande, a déclaré le chef de la police Torsak Sukwimol.Les officiers ont déclaré que la drogue, qui avait traversé les frontières nord de la Thaïlande, était temporairement stockée par le groupe avant d'être transférée à de plus petits trafiquants.Selon Torsak Sukwimol, la police surveille les activités du groupe depuis deux ans.Les données de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ont montré que l'année dernière, la police thaïlandaise a saisi environ 540 millions de comprimés de méthamphétamine au total, soit plus du double du volume saisi en 2017.- VNA