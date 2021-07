Hanoi (VNA) – L’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé mardi 27 juillet d’intenter une action en justice contre un ancien dirigeant de la province de Binh Duong (Sud) pour son rôle dans l’affaire survenue à Binh Duong Producing and Trading Corporation (Protrade Corporation).

Trân Van Nam, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien vice-président du Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) devra répondre de son implication dans l’affaire survenue à Protrade Corporation. Photo : VNA

Trân Van Nam, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien vice-président du Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) est poursuivi pour "violation des règles relatives à la gestion, à l’utilisation des biens de l’Etat, causant leur fuite et leur gaspillage", en vertu de l’article 219 du Code pénal de 2015.Cette affaire est actuellement dans le collimateur du Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption.Plus tôt ce mois-ci, le Comité central du Parti a décidé de révoquer Trân Van Nam, qui était alors membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation des députés de la 14e Assemblée nationale de Binh Duong, de tous ses postes dans le Parti en 2010-2015, 2015-2020 et 2020-2025.Le Conseil national électoral n’a pas reconnu son qualité de député de la 15e Assemblée nationale, car les premières conclusions montrent que l’homme avait violé la règle sur les choses interdites aux membres du Parti et la loi, causant de graves conséquences.En juin, l’agence de police d’enquête a également décidé de poursuivre en justice l’ancien président du Comité populaire de Binh Duong, Trân Thanh Liêm, cinq responsables de cette province, et quatre autres, titulaires ou anciens dirigeants de différentes entreprises pour leur implication dans cette affaire. – VNA