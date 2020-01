Hanoi (VNA) – La Police de Hanoi a décidé d’engager une poursuite pénale pour "meurtre", "détention, usage illicites des armes" et "actes d’opposition commis à l’encontre de personnes exerçant une fonction publique" dans une affaire de troubles à l’ordre public survenue dans une commune en banlieue de Hanoi.

Une carte de l'aéroport Miêu Môn à Hanoi élaborée en 1992. Photo: VNA

Cette décision, qui a été transmise au parquet de même niveau, a été promulguée un jour après l’affaire survenue dans la commune de Dông Tâm, district de My Duc, à Hanoi, dans laquelle trois policiers se sont sacrifiés, une personne résistant aux forces de l’ordre a trouvé la mort, et une autre a été blessée.L’affaire se corse depuis le 31 décembre 2019 quand certaines unités du ministère de la Défense se coordonnent avec les forces compétentes pour construire des murs de clôture pour protéger l’aéroport Miêu Môn, à Hanoi, selon un plan prévu.Durant le processus des travaux, jeudi matin 9 janvier, certaines personnes ont résisté aux forces de l’ordre, utilisé des grenades, des cocktails Molotov et des couteaux de lancer pour attaquer les forces compétentes et personnes exerçant une fonction publique et troubler l’ordre public.Les forces compétentes ont neutralisé et arrêté les personnes ayant gravement violé la loi, pour des procédures judiciaires appropriées. Actuellement, les unités concernées poursuivent la construction des murs de clôture de l’aéroport Miêu Môn conformément au plan prévu. –VNA