Hanoï (VNA) – La 8e réunion du 9e Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (mandat 2019-2024) a eu lieu le 15 mars à Hanoï.



Lors de la réunion, Nguyen Thi Thu Ha, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjointe du Comité chargé des affaires du Parti au sein du Front de la Patrie du Vietnam, est devenue vice-présidente et secrétaire générale du 9e Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (mandat 2019-2024).



Hoang Cong Thuy, membre du Comité chargé des affaires du Parti au sein du Front de la Patire du Vietnam, est également devenu vice-président du 9e Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (mandat 2019-2024).

Truong Thi Mai (droite), membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, félicite Nguyen Thi Thu Ha. Photo: VNA

Présente à la réunion, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a adressé ses félicitations à Nguyen Thi Thu Ha et Hoang Cong Thuy. Elle s’est déclarée convaincue que les nouveaux vice-présidents du Comité central du Front de la Patrie meneraient à bien les tâches confiées par le Parti, le Front de la Patrie et le peuple.La permanente du Secrétariat a ensuite souligné l’importance de l’année 2023 pour le Front de la Patrie du Vietnam en termes de préparation pour son 10e Congrès national pour le mandat 2024-2029. Selon elle, l’organisation des congrès de tous les niveaux pour s’orienter vers le 10e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam doit continuer à promouvoir le point de vue sur la promotion de la force du grand bloc d’union nationale.Le Bureau politique a ordonné de dresser le bilan de 20 ans de mise en œuvre de la résolution n° 23-NQ/TW du 12 mars 2003 sur la promotion de la force de la grande union nationale, pour un peuple riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et moderne, a déclaré Truong Thi Mai.Elle a affirmé que le Front de la Patrie aurait une contribution importante au processus de dressement du bilan et à la mise en oeuvre des orientations des tâches futures, contribuant à la consolidation du grand bloc d’union nationale. -VNA