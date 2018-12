Hanoi, 16 décembre (VNA) – La directrice générale de la compagnie aérienne low-cost Vietjet Air Nguyên Thi Phuong Thao, a été le premier Vietnamien à figurer sur la liste 2018 de Bloomberg 50 (B50), qui honore 50 dirigeants et hommes d’affaires typiques dans le monde de l'année passée.

La directrice générale de la compagnie aérienne low-cost Vietjet Air Nguyên Thi Phuong Thao. Photo : cafef.vn



Mme Nguyên Thi Phuong Thao est également présidente du conseil d'administration de Sovico Holdings et vice-présidente permanente du conseil d'administration de HDBank.



Elle est titulaire d'un baccalauréat en économie et finance et banque de crédit et d'un doctorat en économie.



En 2017 et 2018, elle a placé Vietjet et HDBank à la Bourse de Ho Chi Minh avec une capitalisation boursière de milliards de dollars. C’est la deuxième personne la plus riche du marché boursier vietnamien, derrière Pham Nhât Vuong, président du conseil d’administration de Vingroup.

La liste mentionne également le présidente de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, la directrice financière de Microsoft Corp, Amy Hood, le directeur exécutif de Royal Dutch Shell, Ben Van Beurden, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, la présidente et directrice exécutive chargée de la défense, l’espace, et la sécurité de Boeing, Leanne Caret, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, entre autres.

Le magazine américain Forbes a également annoncé récemment la liste des 100 femmes les plus influentes au monde, avec la femme d’affaires vietnamienne Nguyên Thi Phuong Thao.

Unique femme milliardaire de l’Asie du Sud-Est, elle a vu son patrimoine passer de 1,98 milliard de dollars en 2017 à 2,6 milliards de dollars, cette année, ce qui l’a hissée à la 44e place dans le classement de Forbes, soit une progression de 11 rangs par rapport à l’année dernière.

La chancelière allemande Angela Merkel figure aussi en tête de ce classement suivies par la Première ministre britannique Theresa May et la directrice générale du FMI Christine Lagarde. Le classement de Forbes est établi suivant les critères du patrimoine, de la popularité médiatique et de l’influence internationale de la personne.La chancelière allemande Angela Merkel, la première ministre britannique Theresa May, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Legarde, et la présidente et chef de la direction de la société General Motors, Marry Barra, figurent en tête de liste.Les lauréats du B50 ont été sélectionnés par l’équipe du Bloomberg Businessweek après de nombreux mois d’intervention auprès des 2.400 journalistes et analystes de Bloomberg dans le monde. Ils représentent les leaders intellectuels les plus influents dans les domaines des affaires, de la finance, de la technologie, de la science, de la politique et du divertissement. - VNA