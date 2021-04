La pagode khmère de Ghositaram (9/4)

La pagode de Ghositaram a été construite en 1860 sur un terrain de quatre hectares. Sa restauration a commencé en 2001 et a duré 10 ans. Cette pagode se compose de différentes parties dans un style architectural khmer : sanctuaire, Sala-salle de culte, monastère, stupas préservant les cendres des moines… Vu de loin, le sanctuaire, la partie la plus importante, est une combinaison harmonieuse entre architecture traditionnelle du bouddhisme khmer et culture vietnamienne. Il est peint en jaune et rouge. D’une superficie de 427 m², il s’élève à une hauteur de 36 m. Photo : Vietnam Illustré (VNP)