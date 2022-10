La statue de Bouddha de 19 mètres de long. Photo: VOV5

Hanoï (VNA) - La pagode de Long Truong, aussi connue sous le nom de Phnô Ompung, se situe dans le hameau éponyme, de la province de Trà Vinh (Sud). Elle est aussi un site historique de la Révolution vietnamienne.



Le bâtiment a été construit en 1868 sur un terrain assez petit. En 1928, les habitants ont fait des dons pour élargir la pagode. En particulier, les familles Thach Saray et Thach Thi Em a décidé de céder un terrain d’une superficie de 25.000 m2. Au fil du temps, la pagode a fait l’objet de campagnes de restauration régulières, dont la dernière a eu lieu en 2005.



Comme les pagodes khmères ordinaires, la pagode de Long Truong comprend de nombreuses pièces: vestibule, sanctuaire principal, salle des fêtes, tour du drapeau, chambres des bonzes et tour commémorative. Vu d’en haut, toutes ses pièces sont encadrées dans un triangle isocèle, répondant aux normes de l’architecture khmère traditionnelle.



«Notre pagode a été construite par le bonze Thach Prum pour favoriser les activités religieuses auprès des habitants. Le sanctuaire principal est la pièce la plus importante d’une pagode khmère, car il accueille les cérémonies, notamment celle de Kathina (qui marque la fin de la retraite monacale par le don aux moines d’une robe spéciale, appelée Kathina). Notre sanctuaire principal abrite une statue de Bouddha de 19 mètres de long, entourée de 80 arhats. On peut voir en haut les statues représentant la naissance et l’éveil de Bouddha. Nous expliquons les litanies tous les 8e, 15e, 23e et 30e jours de chaque mois. Les pratiquants viennent souvent chez nous pour offrir des repas aux bonzes, lire des litanies et prier pour le repos de l’âme de leurs parents», a indiqué le vénérable Thach Sa Vane, bonze gérant de ladite pagode.



Long Truong n’est pas simplement un centre destiné aux activités religieuses, à la culture et à l’éducation de la communauté khmère locale. Il s’agissait, pendant les guerres, d’un haut lieu des mouvements des Khmers contre l’oppression des colonialistes français et des impérialistes américains. Cette pagode a protégé de nombreux cadres révolutionnaires qui ont occupé des postes importants dans l’appareil d’État, dont Thach Ngoc Biên, le Héros des forces armées populaires, Thach Minh Mân, l’ancien président de l’antenne du Front de la Patrie du Vietnam dans la province de Trà Vinh, et Thach Sa Vane, l’actuel bonze gérant de la pagode.



«Thach Sa Vane a fait appel aux bienfaiteurs pour collecter les dons et aider les personnes démunies. Il a aussi expliqué aux habitants quelles étaient les préconisations et les politiques des autorités centrales et locales en matière d’affaires sociales, de réduction de la pauvreté et d’affaires religieuses. Grâce à ses efforts, de 40 à 50 maisons ont été construites pour les personnes défavorisées chaque année, au cours des 10 dernières années. Les habitants sont très heureux», a déclaré Son Nhan, membre du conseil de gestion de Long Truong.



La pagode accueille régulièrement les fêtes de la communauté khmère locale, telles que Chol-chnam-thmay (Nouvel An), Sene Dolta (fête à la mémoire des ancêtres), Ok Om Bok (fête dédiée à la lune) et Kathina. Considéré comme une adresse rouge, ce haut lieu rappelle aussi aux jeunes générations les traditions révolutionnaires du peuple vietnamien.



Avec ses valeurs culturelles, architecturales et historiques, Long Truong a été classée vestige provincial de Trà Vinh, le 15 mars 2016.-VOV/VNA