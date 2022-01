Effectuer un paiement avec un smartphone. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - De nombreuses localités et secteurs ont réalisé en 2021 des réalisations encourageantes en matière d’application des technologies de l'information au processus de transformation numérique.



A Da Nang (Centre), les gens peuvent remplir les procédures pour avoir accès à l'électricité et payer leurs factures d'électricité avec leur smartphone.



À Quang Ninh (Nord), le président du Comité populaire provincial peut accéder au système dans son bureau pour examiner le processus et l'avancement du traitement des procédures administratives à partir du niveau communal.



Selon Nguyen Van Khoa, président de la Vietnam Software & IT Services Association (VINASA-Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques), chaque citoyen et chaque entreprise peut voir désormais chaque jour des changements grâce à la transformation numérique dans tous les domaines, notamment les procédures administratives et la consultation médicale en ligne.



Mis en service depuis plus d’un an, le portail national de la fonction publique comprend à ce jour près de 3.000 services publics en ligne, contribuant à économiser des milliards de dong et des dizaines de millions d'heures de travail. Dans le domaine médical, le réseau Telehealth, avec 1.000 centres d'examens et de soins médicaux à distance, aide à réduire les écarts médicaux entre les régions.



Cependant, la transformation numérique nationale pose de nombreux défis à relever. Selon Do Cong Anh, directeur du Département de l'informatisation (ministère de l'Information et de la Communication), ce qui importe le plus dans la transformation numérique, c’est la participation de tout le monde, de tous les organes de l'organisation. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre la sensibilisation à la transformation numérique de manière globale dans l'ensemble de la société.-VNA