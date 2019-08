Les délégués prennent une photo de groupe lors de l’ouverture du cours. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Un cours d'anglais pour appuyer la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020 s'est ouvert à l'Académie diplomatique du Vietnam à Hanoï le 12 août.

Financé par le gouvernement néo-zélandais, ce cours de quatre semaines réunit 80 personnes qui sont des représentants de différents ministères et secteurs participant directement à l’organisation de l’Année de la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020.

Selon l'ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam, le cours est conçu pour améliorer le niveau de communication interculturelle et les compétences linguistiques.

S’exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung a déclaré que ce cours contribuerait non seulement à la préparation de la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020, mais également au renforcement et à l'approfondissement des relations de coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

Pour sa part, l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Wendy Matthews, a souligné que l'éducation était un pilier important des relations Nouvelle-Zélande - Vietnam.

Elle a indiqué que la Nouvelle-Zélande espérait contribuer au succès de la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020, une année spéciale qui marquera également le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam avec de nombreuses activités prévues. -VNA