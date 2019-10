Des innondations à Can Tho causées par la montée des eaux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'ambassade de Norvège et l’Administration de météorologie et d'hydrologie du Vietnam ont co-organisé le 22 octobre à Hanoï un séminaire sur la prévention de phénomènes marins.

Il s’agit d’une activité dans le cadre du projet d’assistance en matière d’institution et d’amélioration de la capacité dans la réduction des conséquences causées par les catastrophes naturelles, assisté depuis 2013 par la Norvège en faveur du Bangladesh, du Myanmar et du Vietnam, a précisé Mme l’ambassadeur de Norvège au Vietnam, Grete Lochen.

C’est une coopération importante car le changement climatique et ses effets deviennent de plus en plus graves. Il faut avoir des solutions pour prévenir les phénomènes marins et protéger la vie de la population et de la communauté, a-t-elle ajouté.

Selon Hoang Duc Cuong, chef adjoint de l’Administration de météorologie et d'hydrologie du Vietnam, avec le soutien de l'Institut météorologique norvégien dans la formation du personnel et le transfert de technologie, les prévisions des phénomènes marins du Vietnam ont nettement été améliorées. Les avertissements, les prévisions des catastrophes naturelles, la propagation de polluants et d'objets flottants lors d'incidents maritimes et aériens, la montée des eaux… sont annoncés à temps.

Particulièrement, l'Institut météorologique norvégien soutient l’Administration de météorologie et d'hydrologie du Vietnam dans la formation de cadres chargés de la prévision météorologique, l’assistance à ceux-ci dans l’usage de logiciels de prévention Diana, de modèle de prévention marine ROMS, OpenDrift.

Lors d’une rencontre avec un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information, Grete Lochen, a souligné que le Vietnam et la Norvège étaient les deux pays côtiers dépendant beaucoup à l’économie maritime, au pétrole, à l’aquaculture, au transport maritime. Les deux pays sont grandement touchés par les changements climatiques, - une menace pour le développement et la croissance de l’économie nationale. Il faut avoir une coopération pour régler les défis du climat. -VNA