Hanoi (VNA) - En janvier dernier, le Vietnam a dépassé l'Inde en termes d'exportations de noix de cajou vers le marché japonais pour devenir le premier fournisseur de ce produit au "pays du Soleil-Levant".



Transformation de noix de cajou. Photo: TNO



Selon le Département de l’import-export (du ministère de l'Industrie et du Commerce), en 2022, le Japon a importé de la noix de cajou de 9 pays et territoires à travers le monde, en tête l'Inde. Cependant, en janvier 2023, le Vietnam a détrôné ce pays avec 705 tonnes pour une valeur de 4,47 millions de dollars, en hausse de 89,5% en volume et de 71,8% en valeur par rapport à janvier 2022.



En particulier, la part de marché de la noix de cajou du Vietnam dans les importations totales du Japon est passée de 35,59% en janvier 2022 à 65,53% un an plus tard.



Le bureau commercial du Vietnam au Japon a déclaré que lors de la Foodex Japan 2023, plus grande foire-expo d'alimentation et de boissons au Japon, tenue en mars dernier, les produits à base de noix de cajou du Vietnam ont attiré l'attention des hommes d’affaires et des consommateurs japonais. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses entreprises japonaises ont accentué leurs achats de noix de cajou et produits dérivés en provenance du Vietnam.



Selon le Département d’import-export, ce premier trimestre, les entreprises du Vietnam ont exporté 122.000 tonnes de noix de cajou pour 708 millions de dollars, soit une croissance de 16,6% en volume et de 14,2% en valeur en glissement annuel. Pour l'ensemble de l'année 2023, la filière vise 3,1 milliards de dollars.



Le Vietnam est le 1er exportateur mondial de noix de cajou depuis 16 ans, avec une valeur de 3,07 milliards de dollars en 2022, avec les États-Unis et la Chine comme principaux débouchés. - CPV/VNA