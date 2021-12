Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des aides publiques au développement (APD) étrangères et de prêts concessionnels des bailleurs de fonds étrangers, le Premier ministre a confié au ministère du Plan et de l'Investissement la responsabilité d'assumer l'élaboration des stratégies, des politiques de coopération et de développement avec les bailleurs de fonds étrangers, de définir des orientations pour attirer, gérer et utiliser ces sources de capitaux; de rédiger ou de promulguer des documents juridiques sur la gestion et l'utilisation de ces sources de capitaux selon sa compétence.

En outre, ledit ministère doit calculer la demande d'utilisation en matière d'APD et de prêts concessionnels, puis soumettre des propositions au Premier ministre pour examen.

Selon un décret gouvernemental sur la gestion et l'utilisation de ces sources de capitaux, le capital d'APD non remboursable est prioritaire pour la mise en œuvre de programmes et de projets de développement d'infrastructures socio-économiques ; le renforcement des capacités; le soutien pour la construction et la réforme des politiques et des institutions ; la prévention, la lutte et l'atténuation des risques de catastrophes naturelles et l'adaptation au changement climatique ; la garantie du bien-être social; la préparation des projets d'investissement ou le cofinancement des projets qui utilisent des prêts concessionnels étrangers.

Le capital d'APD sera prioritaire pour les programmes et projets sur les soins de santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement et la construction d'infrastructures économiques essentielles incapables de récupérer directement le capital. -VNA