Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh (5e à droite, au premier rang) prend une photo avec des délégués lors de l’inauguration du nouveau siège du Secrétariat de l’ASEAN. Photo : VNA

Jakarta (VNA) – L’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a inauguré jeudi 8 août le nouveau building servant comme le siège du Secrétariat de l’ASEAN à Jakarta (Indonésie) à l’occasion du 52e anniversaire de la création de ce bloc régional (le 8 août).

La cérémonie d’inauguration de l’ouvrage a vu la présence du président indonésien Joko Widodo, le secrétaire général de l’ASEAN Lim Jock Hoi, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’ASEAN ainsi que des ambassadeurs, des représentants permanents des pays à l’ASEAN, du corps diplomatique en Indonésie. Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh a participé à cet événement. Il a offert au nouveau siège de l’ASEAN un tableau laqué sur les bambous du Vietnam pour y apporter un trait culturel vietnamien.

A cette occasion, au nom du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh et des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’ASEAN ont déposé une boîte des messages pour le futur au nouveau siège de l’ASEAN, ce manifestant des aspirations de l’ASEAN dans le futur. Ces messages seront rendus publics en 2042 à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de l’ASEAN.

S’exprimant à la cérémonie inaugurale, le président indonésien Joko Widodo a souligné la signification importante de ce nouveau siège et affirmé des succès de l’ASEAN dans sa mission de maintien de la paix et de la stabilité dans la région et le monde. L’ASEAN est une zone diversifiée en termes d’économie, de politique, de religions et d’ethnies, l’unité de l’ASEAN est la clé de l’avenir, a remarqué le président indonésien.

A cette occasion, le secrétaire général de l’ASEAN Lim Jock Hoi a souligné que ce nouveau siège fournirait une base solide pour approfondir des activités politique, économique et sociale de ce bloc.

Construit en respectant l’environnement, ce nouvel building comprend 16 étages, une salle de réunion capable d’accueillir plus de 600 personnes, des salles de conférence de presse, de réception, des salles typiques pour chaque pays.-VNA