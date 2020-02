Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité de pilotage national de prévention et de lutte contre le nCoV (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - La mise en quarantaine est efficace contre la propagation du nCoV, a affirmé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité de pilotage national de prévention et de lutte contre le nCoV, lors d’une réunion mercredi à Hanoï.

Vu Duc Dam a également souligné l’importance de l’isolement dans la communauté dans le travail de prévention et de contrôle du nCoV.

A cette occasion, le vice-ministre de la Santé Nguyen Xuan Tuyen a annoncé que son ministère avait envoyé des missions d’inspection dans les provinces frontalières de Cao Bang, Lao Cai, Dien Bien… et préparerait des entraînements sur le traitement, la supervision et la direction du travail de prévention et de lutte contre le nCoV pour les 63 villes et provinces.

Le ministère de la Santé doit collaborer avec celui de l’Industrie et du Commerce et les organes concernés pour faciliter la production de masques de protection, distribuer des tests de dépistage du virus pour les localités.

Au Vietnam, 10 cas ont été signalés dont trois ont été guéris dans les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville, Thanh Hoa et Khanh Hoà.

Le nouveau bilan est estimé à 493 morts dans le monde, 24.567 cas sont confirmés et 907 personnes ont quitté l’hôpital après leur rétablissement. -VNA