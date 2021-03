Le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong (premier à gauche), lors de la conférence de presse. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse de mars du gouvernement, le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong a déclaré que son ministère étudiait un scénario pour utiliser un « passeport vaccinal » à l’avenir.



Il a souligné la nécessité de profondes discussions. Selon lui, l'avantage est la réouverture au profit de la croissance économique, mais le risque est la possibilité d’une propagation du virus dans la communauté.



“Par conséquent, la mise en œuvre n'est pas simple et nécessite un travail étape par étape”, a affirmé le vice-ministre de la Santé.



Lors de la réunion de mars du gouvernement, le Premier ministre avait demandé aux secteurs de la santé, du tourisme et de la diplomatie d’étudier un mécanisme de “passeport vaccinal” pour favoriser le commerce et l’investissement.



Toujours dans la conférence de presse, le ministre Mai Tien Dung, chef du bureau gouvernemental, a déclaré que la réunion de mars du gouvernement était considérée comme la dernière avant la consolidation du gouvernement du 14e mandat.



Il a annoncé que lors de la cette réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait demandé aux membres du gouvernement de poursuivre le double objectif de lutte contre l’épidémie et de développement économique, d’appliquer de façon flexible des politiques afin de s’efforcer d’atteindre les objectifs fixés. -VNA