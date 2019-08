La mise en chantier de la pagode Vinh Nghiem en République tchèque. Photo: VNA



Prague (VNA) – La pagode de Vinh Nghiem Karlovy Vary a été mise en chantier le 24 août dans la ville de Karlovy Vary en République tchèque, avec la participation de dignitaires bouddhiques, de responsables d’organes vietnamiens et tchèques et environ 1.000 bouddhiques venus d’autres pays comme le Vietnam, l’Allemagne, la Pologne, l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie…

Le premier secrétaire de l’ambassade du Vietnam, Nguyen Chi Hieu, a fait grand cas des efforts des bouddhiques et des organisations et associations ainsi que l’assistance de l’autorité locale, tout en souhaitant que ceux-ci continuent de valoriser les bonnes valeurs culturelles pour bien s’intégrer à la vie du pays de résidence et s’orienter vers le pays ancestral.

Jan Bures, membre du Conseil de la province de Karlovy Vary, a précisé que la communauté vietnamienne était bien soutenue par l’autorité locale. La construction de la pagode permettra aux deux peuples de resserrer leur compréhension. La pagode deviendra un endroit pour les échanges culturels spirituels des résidents vietnamiens comme ceux d’autres nations.

Selon Mme Helena Hejnova, présidente du Conseil de la nationalité de la province de Karlovy Vary, a exprimé sa joie de voir être construite la pagode qui serait favorable aux personnes aimant étudier le Bouddhisme. La pagode aide la communauté vietnamienne à s’intégrer plus profondément à la vie sociale tchèque. -VNA