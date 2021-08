Jakarta (VNA) - Le ministre malaisien des Affaires étrangères (AE) Hishamuddin Hussein a souligné l'importance de la coopération régionale pour garantir la paix et la stabilité en Mer Orientale.

Lors de la réunion des ministres des AE ASEAN-États-Unis qui s'est tenue en ligne mercredi le 4 août, le diplomate malaisien a assuré l'importance de la stabilité régionale pour les pays, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID- 19.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères (AE) Hishamuddin Hussein.

Hishamuddin Hussein a suggéré que les pays intensifiaient leur coopération pour résoudre les problèmes liés aux crimes transfrontaliers, et a indiqué que l'ASEAN et les États-Unis devraient continuer à partager la détermination de résoudre ce problème plus efficacement.

Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la 54e Conférence des ministres des AE de l'ASEAN (AMM-54) et ses conférences connexes, tenues virtuellement le 4 août avec la participation du secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, et le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi.

La communiqué conjointe de l'AMM-54 se concentre également sur la situation en Mer Orientale, qui reflète les préoccupations des pays concernant les remises en état des terres, les activités, les incidents graves dans la région, y compris les dommages causés à l'environnement marin, qui ont érodé la confiance, accru les tensions et peuvent compromettre la paix, la sécurité et la stabilité dans le région.

L'AMM-54 a également réaffirmé la nécessité de renforcer la confiance mutuelle, de faire preuve de retenue dans la conduite d'activités qui compliqueraient ou aggraveraient les différends et affecteraient la paix et la stabilité, et d'éviter les actions qui pourraient compliquer davantage la situation ; ainsi que la nécessité de poursuivre le règlement pacifique des différends conformément aux principes universellement reconnus du droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS).-VNA