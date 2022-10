Photo d'illustration: Vnexpress

Hanoï (VNA) - Une réponse flexible dans la lutte contre le Covid-19, un lieu stable pour investir... a aidé la valeur de la marque nationale du Vietnam à passer cette année à 431 milliards d'USD.



Brand Finance, une société britannique d'évaluation de marques, vient de publier un rapport sur le classement de la valeur des marques du pays pour 2022.



Il en ressort que la valeur de la marque vietnamienne a augmenté de 11% cette année, passant de 388 milliards à 431 milliards d’USD. Par rapport à 2019, la valeur absolue des marques vietnamiennes a augmenté de 74% - l'augmentation la plus forte au monde.



Une réponse flexible dans la lutte contre le Covid-19, devenir un endroit sûr et stable où les fabricants peuvent investir sont des facteurs qui ont aidé la valeur de la marque vietnamienne à croître cette année.



Brand Finance estime que la valeur des marques nationales est désormais fondamentalement revenue à ce qu'elle était avant le Covid-19. Des projections macroéconomiques positives stimulent la croissance dans tous les pays.



Les noms du top 10 de cette année n'ont pas changé, mais il y a peu de perturbations dans les positions. Les États-Unis et la Chine sont toujours en tête, avec une valeur de marque de 26.500 milliards et 21.500 milliards d’USD respectivement. Le Japon a perdu une place pour s'établir à la 4e, et l'Allemagne s'est hissée à la 3e. - CPV/VNA

