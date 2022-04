Viettel, la plus grande société de télécommunications et de technologies de l’information au Vietnam, figure dans le top des 500 marques les plus puissantes dans le monde, se classant 227e place. Photo: Viettel



Hanoi (VNA) – La Journée de la Marque nationale (le 20 avril) se déroule dans le contexte compliqué de l'épidémie de Covid-19 et de l'instabilité de la situation politique qui affectent négativement de nombreux aspects de la vie socio-économique et des activités de production et des affaires des entreprises.

Cependant, la communauté des affaires a surmonté les difficultés, contribuant à relancer l’économie du pays, à rehausser l'image du Vietnam sur la scène internationale, et à placer le nom du Vietnam dans le groupe des pays ayant une marque forte.

Selon Vu Ba Phu, chef du Département de la promotion commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce, au fil des ans, la marque nationale du Vietnam n'a cessé d'augmenter sa valeur et son classement à l’étranger, et a été reconnue par de nombreuses organisations internationales prestigieuses.

Malgré l'épidémie de Covid-19, en 2021, la marque nationale continue de conserver la 33e position de cette liste, atteignant 388 milliards de dollars, soit une hausse de 21,69 % par rapport à 2020.

Viettel, la plus grande société de télécommunications et de technologies de l’information au Vietnam, figure dans le top des 500 marques les plus puissantes dans le monde, se classant 227e place, a-t-il indiqué.

Vinamilk est le seul producteur laitier de l’Asie du Sud-Est à figurer en 2021 dans la liste des 10 marques de production laitière les plus valables du monde. La société vietnamienne se classe 8e, avec une valeur de marque de 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à 2020, a-t-il dit.

Ces résultats sont dus à la bonne politique du Parti et de l'État, à la bonne direction du gouvernement dans les activités économiques, politiques, diplomatiques et culturelles, permettant ainsi au Vietnam de renforcer son prestige et sa position sur la scène internationale, sans compter les efforts des entreprises elles-mêmes.

Les ministères, branches et les localités ont déployé des efforts pour édifier et promouvoir l'image du Vietnam en tant que pays proposant des biens et services de haute qualité, non seulement sur le marché intérieur mais aussi sur le marché international, contribuant à promouvoir la marque nationale ces dernières années et à faire entrer le Vietnam dans le groupe des pays dotés de marques fortes.

Ces deux dernières années, avec de nombreuses difficultés et défis causés par l'épidémie de COVID-19, accompagnés de conflits économiques et géopolitiques de certains pays et territoires du monde, la créativité inhérente a aidé les produits et entreprises vietnamiens à élever leur position, à affirmer leur valeur et leur qualité sur les marchés nationaux et étrangers.

Pour conquérir des marchés "difficiles", les entreprises doivent prêter attention à l'enregistrement de la protection des droits de propriété intellectuelle liés aux produits à l'étranger, mener régulièrement des activités de recherche et développement de produits pour répondre aux exigences de qualité, coopérer avec des entreprises de distribution étrangères pour exporter des marchandises vietnamiennes.

Enfin, selon Vu Ba Phu, le plus important est que les entreprises comprennent le rôle et l’importance de l’édification, de la gestion et du développement de leur marque à l'étranger. -VNA