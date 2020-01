Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a approuvé en octobre 2019 le programme «Marque nationale du Vietnam» pour la période 2020-2030, qui a pour but de construire une image du Vietnam prestigieux pour ses produits et services de qualité, d’intensifier la confiance pour ceux-ci, ce pour développer le commerce extérieur et améliorer la compétitivité du pays.

Le riz ST25 du Vietnam a reçu de l’organisation The Rice Trader le prix de « meilleur riz du monde en 2019 ». Les exportations de riz du pays entre janvier et septembre ont atteint 5,06 millions de tonnes, rapportant 2,2 milliards d’USD au pays. Photo : VNP

Ce programme se concentre sur la construction et le développement d’une marque nationale du Vietnam liée à des valeurs positives et fortes. Le chiffre d’affaires d’exportation du groupe de produits ayant obtenu le titre «Marque nationale du Vietnam» est supérieur à la moyenne nationale.



Le café de marque Kiên Cuong se vend au prix de 7.000 USD le kilo et est exporté vers plusieurs pays. Photo : VNP

Le programme s’est fixé pour objectif d’augmenter, chaque année, de 10% le nombre de sociétés ayant la valeur de sa marque commerciale la plus élevée, classée par les organisations de crédit prestigieuses. Et que la totalité de produits titulaires du titre «Marque nationale du Vietnam» bénéficient de publicités sur les marchés domestique et d’exportation clés.



Production de soie à Bao Loc, province de Lam Dong. La ville a augmenté en 2019 ses exportations de soieries vers la Russie. Photo : VNP

Selon Nguyên Huu Nghia, chef adjoint de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam signant de plus en plus d'accords commerciaux de libre-échange de nouvelle génération, la marque commerciale joue un rôle croissant. Elle contribue à soutenir le développement de la marque commerciale du produit ou de la société.



Les entreprises vietnamiennes ont accusé un grand changement en termes de management de la marque. De récents sondages ont montré que 86% d’entreprises accordent plus de l’importance à l’établissement d’une marque commerciale, près de la moitié d’entre elles s’intéressent au programme «Marque nationale du Vietnam».

Minh Long est l’une des marques de porcelaines et céramique les plus prestigieuses du Vietnam. Photo : VNP

Le programme s’appuiera sur la liaison de la marque commerciale du produit de l’entreprise aux activités d’investissement et de propagande culturel et touristique, a fait savoir Vu Ba Phu, chef du département de promotion commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce.



