Au cours des 6 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires total à l'exportation des produits agricoles, forestiers et de la pêche a atteint 24,23 milliards de dollars, en hausse de 28,2% sur un an.

Le maître d’œuvre Hitachi a déchargé au port de Khanh Hoi les six rames des trains No 4 et No 5 du projet de ligne de métro N° 1 (Ben Thanh - Suoi Tien).