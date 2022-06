Kuala Lumpur (VNA) - Un responsable malaisien a souligné la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs plus résiliente et flexible pour que le pays puisse naviguer sur la voie d'une croissance robuste et durable.

Le ministre principal et ministre du Commerce international et de l'Industrie, Mohamed Azmin Ali. Photo : AP

Le ministre principal et ministre du Commerce international et de l'Industrie, Mohamed Azmin Ali, a fait cette remarque lors de la célébration du 50e anniversaire du secteur électrique et électronique organisée par l'Association malaisienne de l'industrie des semi-conducteurs le 30 mai, a rapporté l'agence de presse malaisienne Bernama.

Il a déclaré que rendre la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et de l'électronique plus résiliente à long terme contribuera à réduire les coûts et à rendre l'industrie plus agile et efficace face à l'incertitude et à la volatilité.

Cela est impératif car cette industrie a connu une période de forte croissance à l'échelle mondiale au cours de l'année écoulée, les principaux acteurs des semi-conducteurs ayant réalisé des investissements dépassant 550 milliards de dollars dans des usines, a noté le ministre.

En 2021, la Malaisie a exporté pour 455,7 milliards de RM (104,15 milliards de dollars) de produits électriques et électroniques, en hausse de 18 % en rythme annuel et représentant 36,8 % des exportations totales du pays.- VNA