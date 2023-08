Kuala Lumpur, 30 août (VNA) – Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que le pays ambitionnait de devenir l'un des 20 premiers pays dotés d'un écosystème de startups d'ici 2030.



Il a fait cette déclaration après avoir présidé la première réunion du Conseil national pour l'économie numérique et la quatrième révolution industrielle le 29 août.



Le gouvernement malaisien mettra en œuvre une initiative de guichet unique pour coordonner et réorganiser les fonctions, en particulier celles liées à la collaboration entre les agences de l'écosystème des startups, a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif est de créer 5.000 startups d'ici 2025.



À ce jour, il existe au moins 14 agences impliquées dans l'écosystème des startups couvrant les aspects du financement, du développement de produits, du marketing et de l'expertise, selon Anwar Ibrahim.



Le gouvernement continuera à renforcer le programme de numérisation du secteur public pour garantir un progrès numérique durable et piloter le programme de transformation numérique du pays, a déclaré Anwar Ibrahim.- VNA

