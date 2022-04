Kuala Lumpur, 19 avril (VNA) – Le secteur du tourisme de Malaisie vise à gagner 47 à 77 milliards de ringgits (11,7 à 19,2 milliards de dollars) auprès des visiteurs internationaux d'ici 2025, selon la ministre malaisienne du Tourisme, des Arts et de la Culture Nancy Shukri.

Les touristes passent devant les tours jumelles Petronas à Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo : Reuters

Ganneesh Ramaa, vice-président de l'Association malaisienne des agents de voyages (MATTA), a déclaré que certains des principaux marchés touristiques de la Malaisie sont toujours bloqués, notamment la Chine, Taïwan (Chine) et le Japon.Les voyages intérieurs ont repris depuis l'année dernière sur la base des ventes intérieures de la précédente foire MATTA, a-t-il déclaré.MATTA s'attend également à ce que les petites et moyennes entreprises nationales liées au secteur du tourisme enregistrent de meilleurs revenus et revenus soutenus par la réouverture des frontières et les fêtes de fin d'année.Le directeur général de l'Association malaisienne des hôtels, Yap Lip Seng, a déclaré que la réouverture des frontières à partir du 1er avril est une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur du tourisme, qui peut désormais générer des revenus.Selon Yap Lip Seng, avant le 1er avril, le taux d'occupation moyen oscillait entre 30 et 40 %, fluctuant entre les week-ends de pointe et les jours fériés et les jours de semaine normaux.La réouverture n'a pas encore enregistré d'augmentation significative des réservations d'arrivées étrangères, à l'exception de celles de Singapour et d'Indonésie, a-t-il déclaré, déclarant que la Malaisie espère une occupation moyenne comprise entre 50% et 60 % d'ici le troisième trimestre de 2022.- VNA