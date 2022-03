Kuala Lumpur, 7 mars (VNA) - Le gouvernement malaisien s'appuiera sur la hausse des prix de l'huile de palme brute (CPO) pour augmenter la part de marché de l'huile de palme du pays sur le marché mondial, a déclaré la ministre des plantations industrielles et des produits de base, Datuk Zuraida Kamaruddin.

Photo d'illustration : Reuters

Elle a ajouté que les consommateurs s'inquiètent d'une pénurie temporaire d'approvisionnement en huile comestible en provenance d'Ukraine.L'Ukraine est le plus grand producteur et exportateur mondial d'huile de tournesol avec une part de marché de 47% des exportations mondiales, tandis que la part de la Russie dans les exportations mondiales s'élève à 29,9%. Ces deux pays représentaient 60% de la production mondiale d'huile de tournesol au cours des deux dernières années.L'huile de tournesol est la troisième huile végétale la plus commercialisée au monde, après l'huile de palme et de soja.Le prix du CPO a atteint pour la première fois 1.914 dollars la tonne le 1er mars, les consommateurs se précipitant pour s'approvisionner en huile au milieu de la pénurie d'huile de tournesol causée par la tension russo-ukrainienne.Le ministère malaisien des plantations industrielles et des produits de base continuera de garantir l'avenir des petits exploitants et des acteurs de l'industrie malaisienne de l'huile de palme, a déclaré le responsable.Au cours des derniers jours, des réunions ont eu lieu avec de nombreux acteurs de l'industrie agro-alimentaire sur la hausse des prix, a-t-elle ajouté.Mme Datuk Zuraida Kamaruddin a assuré qu'il y avait un approvisionnement suffisant en huile de cuisson subventionnée par le gouvernement pour répondre à la demande locale et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter.- VNA