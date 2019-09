Photo d'illustration: govinsider.asia Photo d'illustration: govinsider.asia

Kuala Lumpur (VNA) - La Comité de prévention et de lutte contre la corruption de Malaisie (MACC) a arrêté le 29 septembre un ancien directeur des douanes de l'État de Kelantan et deux directeurs d'une société privée à responsabilité limitée, pour enquêter sur la corruption présumée liée à l'exploitation forestière et minière illégale et à la contrebande.

La 5e commissaire en chef de MACC, Latheefa Koya, a déclaré que MACC avait saisi une somme d'argent liquide importante et avait également gelé 24 comptes bancaires lors de l’arrestation.

Il s'agit de la dernière arrestation dans le cadre des enquêtes anti-corruption menées par le gouvernement malaisien. MACC a récemment intensifié ses activités avec plusieurs campagnes ciblant les domaines de l’exploitation illégale de mines et de forêts et de la contrebande. -VNA