La Malaisie lance son premier programme touristique associé aux soins de la santé dans les hôpitaux de ce pays. Photo : bernama.com

Kuala Lumpur, 20 mars (VNA) - La Malaisie a lancé son premier programme touristique associé aux soins de la santé dans les hôpitaux de ce pays avec quatre finalistes présélectionnés, à savoir l'Institut national de cardiologie (IJN), l'hôpital Island, le centre médical Mahkota et le centre médical Subang Jaya.Selon le Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), le programme joue un rôle déterminant dans la transformation de l'écosystème des soins de santé en Malaisie et dans la région. En outre, grâce au programme, les meilleurs hôpitaux du pays intensifient leur engagement et s'efforcent d'élever la barre de l'excellence dans la prestation de services exceptionnels et complets aux patients, renforçant ainsi la position de la Malaisie en tant que destination sûre et fiable pour les soins de santé.Le ministre de la Santé, le Dr Zaliha Mustafa, a déclaré que le programme favorisera l'innovation et l'excellence des services médicaux, les rapprochera de la réalisation d'un système de santé plus résilient pour le pays et fera de Malaysia Healthcare une marque mondiale de soins de santé crédible et de renommée mondiale.Le programme phare de l'hôpital de tourisme médical est un effort de collaboration entre le MHTC et les organismes mondiaux d'accréditation médicale IQVIA et la Commission Mixte International (JCI).- VNA