Kuala Lumpur (VNA) - Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s'est engagé à faire avancer les projets d'atténuation des inondations, en particulier dans l'État de Johor, à partir de juin.Après avoir visité un centre de secours après les inondations à Joho, localité la plus touchée par les récentes inondations, le dirigeant a déclaré que le gouvernement avait décidé que des projets visant à atténuer les inondations, d'une valeur de 600 millions de MYR (plus de 134 millions de dollars), seraient accélérés et que le processus d'appel d'offres pour les projets devrait être lancé dès que possible, car les inondations étaient un problème récurrent.Si aucune mesure sérieuse n'est prise pour résoudre ce problème, cela se reproduira, a-t-il dit, notant que ce n'est pas la première fois et que cela dure depuis des années, avec parfois deux inondations par an.Le nombre de personnes évacuées à cause des inondations en Malaisie est passé à 48.989 au 5 mars, Johor enregistrant le plus grand nombre de victimes avec 44.860, a rapporté l’agence Bernama. - VNA