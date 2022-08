Kuala Lumpur, 3 août (VNA) – La Malaisie et l'UE ont tenu le 1er août la 8e réunion des hauts officiels au siège de la délégation de l'Union européenne (UE) à Kuala Lumpur.

La réunion a porté sur un large éventail de questions d'intérêt mutuel. Ils ont accueilli le prochain sommet UE-ASEAN comme une opportunité de renforcer, outre les relations régionales, les relations bilatérales UE-Malaisie.

Les parties ont convenu d'intensifier la coopération notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement, de la sécurité, des droits de l'homme, de l'économie, du changement climatique, de l'environnement et des forêts, de la sécurité énergétique et des énergies renouvelables et des chaînes d'approvisionnement durables.

Ils se sont également félicités des progrès accomplis vers la signature de l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre la Malaisie et l'UE, visant à signer l'accord dans le cadre du sommet UE-ASEAN en décembre à Bruxelles.

Les participants ont également confirmé qu'ils restaient intéressés par une éventuelle reprise future des négociations commerciales une fois que les conditions seront réunies.

Concernant l'huile de palme, ils ont rappelé la deuxième réunion du groupe de travail conjoint sur l'huile de palme, qui s'est tenue le 28 juin. Dans ce contexte, ils se sont félicités des discussions constructives et ont réaffirmé l'importance d'un engagement continu pour promouvoir les efforts et les pratiques de durabilité dans le secteur des huiles végétales, notamment l'huile de palme, et d'autres coopérations possibles, en vue de renforcer la compréhension mutuelle.

La réunion a également examiné les défis de sécurité, les développements mondiaux et les problèmes régionaux, entre autres, la situation au Myanmar, en Mer Orientale, en Afghanistan et au Moyen-Orient, et la tension russo-ukrainienne.

La réunion était coprésidée par Gunnar Wiegand, directeur général pour l'Asie et le Pacifique au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et Dato' Cheong Loon Lai, secrétaire général adjoint aux affaires multilatérales au ministère malaisien des Affaires étrangères.

Ils ont convenu de tenir la 9e réunion des hauts officiels en 2023.- VNA