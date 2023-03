Un accord sur le passage des frontières sera signé lors de la visite du président indonésien Joko Widodo en Malaisie plus tard cette année. Photo : VNA



Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie et l'Indonésie devraient signer un accord sur le passage des frontières (BCA) lors de la visite du président indonésien Joko Widodo en Malaisie plus tard cette année.

La liste des nouveaux points d'entrée frontaliers est l'une des trois questions qui seront finalisées dans le cadre de cet accord, a déclaré le ministre malaisien de l'Intérieur Saifuddin Nasution Ismail, lors d'une séance de questions-réponses à la Chambre des représentants, tenue le 8 mars.

Les deux pays ont convenu de finaliser les zones d'accès pour assurer la sécurité car c'est là que se produiront des menaces potentielles ou des violations de la réglementation sur l’entrée, a-t-il déclaré.



Saifuddin Nasution Ismail a déclaré que la troisième question qui sera résolue concernaient des éléments juridiques car la sécurité nationale restait une priorité du gouvernement.



Le gouvernement malaisien avait alloué un milliard de RM (144 millions de dollars) pour améliorer la capacité des établissements chargés de l'immigration, des douanes, de la quarantaine et de la sécurité ( ICQS) et d'autres installations connexes, a déclaré le ministre.



Il a également déclaré que 194 millions de RM avaient également été approuvés pour construire et moderniser des complexes ICQS et des postes d'immigration dans les zones frontalières du Sarawak. -VNA