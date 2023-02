Kuala Lumpur, 27 février (VNA) - Le président de l'Autorité fédérale malaisienne de développement des terres (Felda), Tan Sri Idris Jusoh, a déclaré que son pays et l'Indonésie étaient parvenus à une résolution visant à réduire la pauvreté en Asie du Sud-Est et à accroître la sécurité alimentaire dans la région, a rapporté l'agence de presse Bernama.

Le président de la FELDA, Tan Sri Idris Jusoh (quatrième, à droite). Photo: BERNAMA

Le président a déclaré que le modèle de Felda sera utilisé comme exemple par les pays de l'ASEAN pour surmonter le problème de la pauvreté dans la région.Il a également indiqué qu'un comité sera mis en place pour organiser les actions à entreprendre pour réduire la pauvreté et la sécurité alimentaire au niveau de l'ASEAN.C'est aussi l'occasion d'une meilleure collaboration entre Felda et l'Indonésie en matière de sécurité alimentaire, car c'est devenu un gros problème de nos jours.Le vice-président du comité bilatéral malaisien de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN), Eko Putro Sandjojo, a déclaré que le modèle Felda sera un exemple car l'agence a réussi à réduire le taux de pauvreté dans les zones rurales de Malaisie.Il a souligné que si le modèle peut être appliqué dans l'ASEAN, alors le taux de pauvreté peut être réduit et les problèmes liés à la pauvreté peuvent être résolus. Le modèle Felda a fait ses preuves et est reconnu dans le monde entier.L'Indonésie assume la présidence de l'ASEAN en 2023.- VNA