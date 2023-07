Cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Malaisie. Photo: Consulat général de Malaisie à Ho Chi Minh-Ville



Hanoï (VNA) - La Malaisie possède de nombreuses usines de fabrication et de transformation, des centres de recherche et développement, tandis que le Vietnam dispose de ressources humaines jeunes, hautement qualifiées et professionnelles. En combinant ces deux facteurs, le Vietnam et la Malaisie peuvent créer de nombreuses opportunités de développement et d'investissement.



C’est ce qu’a déclaré le professeur agrégé et docteur Awang Azman Bin Awang Pawi de l'Université de Malaisie, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), avant la visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim les 20 et 21 juillet.



Il a souligné que le Vietnam et la Malaisie pouvaient se concentrer sur le renforcement des capacités d’import-export dans de nombreux domaines.

Le professeur agrégé et docteur Awang Azman Bin Awang Pawi. Photo: VNA



Selon lui, l'investissement et le développement du commerce bilatéral réduiront la dépendance des deux pays vis-à-vis des marchés internationaux hors de l’ASEAN. En outre, le renforcement de la coopération commerciale entre les deux pays contribuerait à maximiser les profits des entreprises et favoriserait le développement économique des deux pays, ainsi que la prospérité de l'ASEAN.



Quant aux échanges entre les deux peuples, l'interaction croissante entre les habitants des deux pays contribuerait à resserrer leur coopération bilatérale.



Le spécialiste malaisien a également estimé que le Vietnam, la Malaisie et d'autres pays membres de l'ASEAN devraient s'unir pour résoudre les défis et problèmes communs par les voies diplomatiques.-VNA