La capitale de Malaisie Kuala Lumpur. Photo : EPA/EFE



Hanoï (VNA) - Le Royaume-Uni a signé un nouvel accord de partenariat avec la Malaisie pour renforcer la coopération bilatérale dans l'action climatique.

Le «Partenariat britannique-malaisien pour le climat » a été signé le 7 juin par le ministre britannique de l'Environnement international et du Pacifique, Lord Zac Goldsmith, et le ministre malaisien de l'Environnement et des Ressources en eau, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man.

Selon une déclaration du Haut-commissariat du Royaume-Uni à Kuala Lumpur, le nouveau partenariat aidera les deux pays à travailler ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, partager des expériences techniques, améliorer les capacités et renforcer la biodiversité et le climat.

Le partenariat pour le climat concerne cinq domaines que sont la coopération dans les questions climatiques et de biodiversité ; le partage des connaissances par le biais d'activités de renforcement des capacités ; la promotion de la coopération scientifique et technique ; le soutien à la participation du secteur privé à la finance verte ; et la promotion des activités de sensibilisation au sein de la communauté. Selon le Haut-commissariat du Royaume-Uni, le partenariat approfondira davantage les relations entre le Royaume-Uni et la Malaisie dans le cadre des relations de dialogue stratégique convenues entre les deux parties en novembre 2021.

Le Royaume-Uni met en œuvre certains projets en Malaisie, notamment le renforcement des solutions fondées sur la nature dans la zone forestière de Terengganu, le soutien à la planification urbaine à faible émission de carbone à Iskandar et Melaka, la promotion de l'urbanisation durable à Kuala Lumpur,..

Le Royaume-Uni a également annoncé un nouveau soutien aux pays d'Asie du Sud-Est, dont la Malaisie, lors de la COP26. Le Fonds de financement vert de l'ASEAN de 110 millions de livres sterling soutiendra de nouveaux projets d'infrastructure durable et un autre fonds de 274 millions de livres sterling renforcera l'adaptation au climat à travers l'Indo- Pacifique. -VNA