Hanoï, 9 juillet (VNA) - La Malaisie et la Turquie ont décidé de porter leurs relations bilatérales à un partenariat stratégique intégral, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan le 7 juillet, promettant que les deux pays visent à renforcer leur partenariat commercial.

La Turquie et la Malaisie ont pu doubler leur valeur commerciale bilatérale en 2021 pour atteindre 3,5 milliards de dollars et les chiffres pour les six premiers mois de cette année ont montré une augmentation constante, a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre malaisien en visite Ismail Sabri Yaakob dans le capitale Ankara.

Les deux pays visent à atteindre l'objectif de 5 milliards de dollars pour 2024, a-t-il ajouté.

La Turquie a également prévu la livraison du vaccin indigène anti-COVID-19 "Turkovac" à la Malaisie, dans le but de travailler pour le développement conjoint de vaccins et le transfert de technologie, a noté le président.

Recep Tayyip Erdogan s'est également engagé à renforcer sa coopération avec les pays d'Asie dans "une approche gagnant-gagnant".- VNA