La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha rencontre son homologue malaisiens Saifuddin Abdullah. Photo: Saifuddin Abdullah twitter



Kuala Lumpur (VNA) - La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha a effectué les 20 et 21 décembre une visite en Malaisie en vue de promouvoir les relations bilatérales.

Elle a rencontré le Premier ministre Mahathir Mohamad et son homologue malaisiens Saifuddin Abdullah.

Prenant la parole après sa rencontre avec la ministre Kang Kyung-wha, le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a annoncé que les deux parties avaient discuté des mesures pour renforcer la coopération bilatérale, notamment à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2020 et promouvoir la politique vers l'Est se concentrant au développement des ressources humaines et des technologies numériques.

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha et son homologue malaisien Abdullah ont discuté des préparatifs pour la visite d’Etat en Malaisie du président sud-coréen Moon Jae-in prévue en mars et le Sommet ASEAN-République de Corée au deuxième trimestre de l’année prochaine.

Ils ont partagé leurs points de vue sur des questions liées aux négociations entre les deux Corées ainsi qu’à la coopération bilatérale dans la technologie et l’éducation.

En 2017, la République de Corée était le 8e partenaire commercial et le 13e grand investisseur étranger en Malaisie. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 16,2 milliards de dollars, soit une hausse de 13,6% par rapport à 2016. -VNA