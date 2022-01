Kuala Lumpur, 28 janvier (VNA) - La Malaisie a devancé d'autres pairs émergents d'Asie du Sud-Est en tant que pays le plus attractif pour les investissements directs étrangers dans l'indice des opportunités mondiales du Milken Institute 2022 publié le 27 janvier, a déclaré le ministère malaisien du Commerce international et de l'Industrien le 28 janvier.

Le ministère a affirmé qu'il s'agit d'un témoignage supplémentaire de la détermination, de l'engagement et de la proactivité du gouvernement dans l'élaboration de politiques judicieuses et la conduite efficace et constante de réformes nationales, ce qui a finalement élevé la position de la Malaisie en tant que destination d'investissement privilégiée, ce qui signifie la forte confiance des investisseurs étrangers dans l'agilité de l’écosystème d'affaires et de l’économie dynamique.

L'indice a également montré que la Malaisie a obtenu la première place en raison de sa solide performance dans toutes les catégories mesurées, à savoir une solide performance économique, une main-d'œuvre hautement qualifiée et une solide intégration à l'économie mondiale. - VNA