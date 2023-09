Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim (Photo d'illustration : Xinhua/VNA)

Kuala Lumpur, 13 septembre (VNA) - La Malaisie envisage d'interdire l'exportation de terres rares et de soutenir le développement de cette industrie nationale, a déclaré le 11 septembre le Premier ministre du pays, Anwar Ibrahim.Cette interdiction fait partie du plan économique du gouvernement malaisien pour la période 2023-2025.Il a déclaré que l'interdiction garantirait au pays des bénéfices substantiels.Une cartographie détaillée des sources de terres rares et un modèle commercial complet combinant les industries en amont, en aval et en milieu de chaîne seront développés pour maintenir l’ensemble de la chaîne de valeur dans le pays, a-t-il noté.Le Premier ministre n'a pas précisé quand l'interdiction proposée entrerait en vigueur.La Malaisie abrite une fraction des réserves mondiales de terres rares, qui sont importantes en raison de leur utilisation dans la fabrication de nombreux produits technologiques, notamment les puces semi-conductrices, les lasers et les véhicules électriques.Le pays n'abrite en effet qu'environ 30.000 tonnes de terres rares, contre 44 millions de tonnes en Chine – premier producteur mondial, selon les données de l’US Geological Survey.Cependant, a déclaré le dirigeant malaisien, les terres rares pourraient contribuer à hauteur de 9,5 milliards MYR (2 milliards de dollars) au produit intérieur brut du pays en 2025 et créer près de 7.000 emplois. - VNA